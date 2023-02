Moldavia: filorussi provano ad entrare nella sede del governo (Di martedì 28 febbraio 2023) Centinaia di manifestanti del partito filorusso Sor sono scesi in piazza a Chisinau, capitale della Moldavia, chiedendo le dimissioni del governo della presidente Maia Sandu e le elezioni anticipate. ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) Centinaia di manifestanti del partito filorusso Sor sono scesi in piazza a Chisinau, capitale della, chiedendo le dimissioni deldella presidente Maia Sandu e le elezioni anticipate. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Piergiulio58 : Moldavia: filorussi provano ad entrare nella sede del governo. Centinaia di manifestanti contro il governo europeis… - iconanews : Moldavia: filorussi provano ad entrare nella sede del governo - News24_it : Moldavia: filorussi provano ad entrare nella sede del governo - ItaliaStartUp_ : Guerra, Moldavia: filorussi tentano irruzione in sede governo. Attacco massiccio con droni kamikaze alla Russi -… - Yojmto : RT @JediPerLItalia: Ci sono manifestazioni in corso in Moldavia, organizzate dai politici filorussi con l'obbiettivo di far dimettere il go… -