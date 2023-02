(Di martedì 28 febbraio 2023) 28 feb 20:11addelCentinaia di manifestanti del partito filorusso Sor sono scesi in piazza a Chisinau, capitale della, chiedendo le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... laura99164560 : RT @Violetta_2021: Moldavia, filorussi provano a entrare nella sede del governo | Drone precipita a 100 chilometri da Mosca - sallo_news : Filorussi provano a entrare nella sede del governo moldavo - domenicosabell1 : Moldavia, filorussi tentano irruzione in sede governo: scontri - Violetta_2021 : Moldavia, filorussi provano a entrare nella sede del governo | Drone precipita a 100 chilometri da Mosca - massimoscaleia : ?? Ultim'Ora: Centinaia di manifestanti contro il governo europeista, arresti | Moldavia: filorussi provano ad entr… -

28 feb 20:11provano ad entrare nella sede del governo Centinaia di manifestanti del partito filorusso Sor sono scesi in piazza a Chisinau, capitale della, chiedendo le dimissioni del ...2023 - 02 - 28 19:49:45tentano irruzione in sede governo Centinaia di manifestanti del partito filorusso Sor sono scesi in piazza a Chisinau, capitale della, chiedendo le dimissioni del governo ...Cliccando sul tasto "Abbonati" potrai sottoscrivere un abbonamento a L'Arena e navigare sul sito senza accettare i cookie di profilazione. Se sei già abbonato ad una delle nostre formule di ...

Moldavia: filorussi provano ad entrare nella sede del governo - Ultima Ora Agenzia ANSA

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...La polizia si è scontrata con centinaia di manifestanti del partito filorusso Sor che hanno tentato di fare irruzione nella sede del governo a Chisinau. Ecco che cosa sta succedendo in Moldavia ...