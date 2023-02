Modena | Ngapeth sospeso sette giorni | “Non rilasceremo ulteriori dichiarazioni”

(Di martedì 28 febbraio 2023) “La societàVolley comunica che l’atleta Earvinnon sarà a referto nella gara di domenica 5 marzo p.v. contro Monza, in seguito al provvedimento disciplinare emesso nella giornata di ieri da parte del Tribunale Federale FIPAV relativo all’esposto depositato il 22 luglio u.s. dal tesserato Dragan Travica”. Così in una nota il club emiliano di Superlega. “La sospensione avrà durata dicon decorrenza dal 27 febbraio 2023 e così Earvinsarà regolarmente presente in campo nella gara di semifinale di Coppa CEV del 8 Marzo p.v. – prosegue il comunicato – Nel rispetto del provvedimento la società e il giocatore, patrocinato dall’avvocato Benazzi Piani del Foro di, comunicano che non rilasceranno...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Modena, #Ngapeth sospeso per sette giorni: 'Non rilasceremo ulteriori dichiarazioni' - Mymemeww1 : RT @thevolleynews: La Valsa Group Modena pareggia nel congiunto con Padova. Ngapeth a riposo - jjlkt : RT @thevolleynews: La Valsa Group Modena pareggia nel congiunto con Padova. Ngapeth a riposo - ranupdates : RT @thevolleynews: La Valsa Group Modena pareggia nel congiunto con Padova. Ngapeth a riposo - pangpangya1421 : RT @thevolleynews: La Valsa Group Modena pareggia nel congiunto con Padova. Ngapeth a riposo -

... 15 - 25, 22 - 25 Valsa Group: Bruno 2, Marechal 1, Gollini (L), Sanguinetti 5, Stankovic 5, Sala 9, Krick 5, Lagumdzija 12, Rousseaux 8, Bossi, Salsi, Rossini (L), Rinaldi 12,, ...Terzo parziale che inizia in perfetto equilibrio, poi sono gli ospiti con Lagumdzija a provare l'allungo (4 - 6); Verona torna subito in parità, mani out messa a segno danuovamente ...... pur protagonista di un grande tie break; in calando, e anche fallosa, quella di un Earvinda 12 punti e troppo fragile anche in ricezione. Ora c'è la sosta:torna in campo il 5 marzo ...

Modena Volley - Resto del Carlino - Stankovic confermato e anche ... Parlando di Sport

Nel weekend in cui la final four di Coppa Italia va in scena a Roma, la Pallavolo Padova è andata a fare visita a Modena. Con la Valsa Gruop si è svolto un allenamento congiunto di quattro set, termin ...Dopo il primo annuncio arrivato in maniera atipica, quello del libero Federici, nella puntata di ‘Barba e Capelli’ andata in onda questa settimana su Trc si è inserito un altro tassello nel mosaico de ...