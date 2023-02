Mobilità docenti: laurea + 24 CFU non è abilitante per poter chiedere il passaggio di ruolo alla secondaria (Di martedì 28 febbraio 2023) Mobilità docenti: siamo in attesa della pubblicazione dell'ordinanza ministeriale che indicherà la finestra per la presentazione della domanda e anche i requisiti. Il nodo da sciogliere è quello dei vincoli di permanenza su una sede dopo l'immissione in ruolo 2022 o il trasferimento interprovinciale, sia su scelta analitica che sintetica. Attese notizie a breve. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 febbraio 2023): siamo in attesa della pubblicazione dell'ordinanza ministeriale che indicherà la finestra per la presentazione della domanda e anche i requisiti. Il nodo da sciogliere è quello dei vincoli di permanenza su una sede dopo l'immissione in2022 o il trasferimento interprovinciale, sia su scelta analitica che sintetica. Attese notizie a breve. L'articolo .

