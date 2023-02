Mobilità docenti 2023, ordinanza in arrivo. Il Ministero aspetta la risposta dell’Europa sui vincoli (Di martedì 28 febbraio 2023) Conto alla rovescia per la pubblicazione dell'ordinanza in merito alla Mobilità per il personale scolastico. I tempi, però, sono sempre più stretti. Tutto è bloccato dalla vicenda riguardante i vincoli di permanenza sulla stessa sede per gli insegnanti assunti lo scorso anno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 febbraio 2023) Conto alla rovescia per la pubblicazione dell'in merito allaper il personale scolastico. I tempi, però, sono sempre più stretti. Tutto è bloccato dalla vicenda riguardante idi permanenza sulla stessa sede per gli insegnanti assunti lo scorso anno. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Mobilità docenti 2023, ordinanza in arrivo. Il Ministero aspetta la risposta dell’Europa sui vincoli - scuolainforma : Mobilità docenti 2023, a breve l’ordinanza: il Ministero chiede chiarimenti a Bruxelles - chiarakelly93 : RT @fabiolaleonte: @mariopittoni I vincoli danneggiano i lavoratori e non garantiscono continuità. No ai vincoli per i docenti trasferiti ,… - vincenzodedu : RT @fabiolaleonte: @mariopittoni I vincoli danneggiano i lavoratori e non garantiscono continuità. No ai vincoli per i docenti trasferiti ,… - T_Martina_ : RT @Matilde82152846: Sia garantito a tutti i docenti il diritto alla mobilità, compresi quelli con trasferimento interprovinciale, su scelt… -