MIUI 14 su quali smartphone arriverà?

(Di martedì 28 febbraio 2023) L’azienda cinese Xiaomi ha fornito un piccolo elenco di dispositivi che riceveranno la nuova14 alla fine del suo evento al MWC 2023 di Barcellona. La nuova interfaccia è presente già sugli ultimi modelli lanciati in questi giorni, Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro e i clienti attendono l’arrivo sui loro device. Come liberare spazio di archiviazione sullaXiaomiXiaomi riceveranno la14 L’elenco fornito da Xiaomi alla fine della conferenza tenuta al MWC di Barcellona non è stata specifica in relazione ai tempi esatti in cui i device elencati di seguito riceveranno l’aggiornamento. La società ha affermato che i dispositivi nell’elenco inizieranno a ricevere14 entro la fine del primo trimestre. Alcuni dispositivi potrebbero dover attendere più a lungo. Il rollout inizierà entro la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giannifioreGF : #MIUI14 su quali smartphone arriverà? - TommyBrain : RT @AbcAbc49607483: Guarda cosa ho condiviso: Un pomeriggio al convegno degli scettici sul vaccino: ecco cosa hanno detto e quali sono le l… - infoitscienza : MIUI 14 Global ufficiale: novità e quali modelli si aggiorneranno - GizChinait : #MIUI 14 Global ufficiale: novità e quali modelli si aggiorneranno #MIUI14 #MIUI14Global #XIAOMI… - IacobellisT : RT @AbcAbc49607483: Guarda cosa ho condiviso: Un pomeriggio al convegno degli scettici sul vaccino: ecco cosa hanno detto e quali sono le l… -

Ora conosciamo anche le tempistiche di lancio emodelli verranno aggiornati con la14 Global. Al momento sappiamo solosono i modelli che riceveranno per primi l'aggiornamento, a ...Oggi 27 febbraio è il caso di focalizzarci su quando esmartphone Xiaomi riceveranno l'aggiornamento14. Nel corso della giornata di ieri, il produttore ha lanciato globalmente i suoi dispositivi di punta Xiaomi 13 , non tralasciando affatto di ...... la società asiatica ha anche annunciato una prima lista degli smartphone che saranno aggiornati alla nuova14 . In totale saranno sedici i dispositivi, vediamo disi tratta. Ecco la lista ...

Quali smartphone Xiaomi saranno aggiornati ad MIUI 14 La lista Everyeye Tech

Xiaomi ha ampliato la lista degli smartphone suoi e di Redmi che non si aggiorneranno e non saranno più supportati. Ecco quali sono.La presentazione ufficiale di Xiaomi 13, 13 Pro e 13 Lite è qui. Ecco specifiche e prezzi degli smartphone arrivati finalmente in Europa.