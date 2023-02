Miracolo a Loreto, bimba salvata dalle preghiere da Suor Elisa Martinez | L’incredibile storia commuove il mondo (Di martedì 28 febbraio 2023) La storia della bimba, affetta da gravissime malattie, aveva commosso il mondo intero Sarà avviato un percorso di beatificazione per Elisa Martinez, la Suora di origini pugliesi a cui Papa Francesco ha attribuito il Miracolo di aver salvato, grazie alle sue preghiere, una bimba ancora nel grembo della madre ma affetta da patologie gravissime. Una L'articolo Miracolo a Loreto, bimba salvata dalle preghiere da Suor Elisa Martinez L’incredibile storia commuove il mondo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 28 febbraio 2023) Ladella, affetta da gravissime malattie, aveva commosso ilintero Sarà avviato un percorso di beatificazione per, laa di origini pugliesi a cui Papa Francesco ha attribuito ildi aver salvato, grazie alle sue, unaancora nel grembo della madre ma affetta da patologie gravissime. Una L'articolodailNewNotizie.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giuseppe_alari : Misteri e prodigi della Santa Casa di Loreto: trasportata dagli angeli! - geniazze : RT @RocchiAdriana1: secondo Ocse 5 milioni di poveri assoluti in Italia. in effetti non ci vuole il#redditodicittadinanza ma un miracolo de… - natascia725 : RT @RocchiAdriana1: secondo Ocse 5 milioni di poveri assoluti in Italia. in effetti non ci vuole il#redditodicittadinanza ma un miracolo de… - extraterra62 : RT @RocchiAdriana1: secondo Ocse 5 milioni di poveri assoluti in Italia. in effetti non ci vuole il#redditodicittadinanza ma un miracolo de… - VannaRicci : RT @RocchiAdriana1: secondo Ocse 5 milioni di poveri assoluti in Italia. in effetti non ci vuole il#redditodicittadinanza ma un miracolo de… -