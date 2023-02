“Mio figlio Riccardo? Parlava con tutti: per lui esisteva solamente il bene” (Di martedì 28 febbraio 2023) Almè. “L’ultima volta che ho sentito Riccardo era venerdì sera. Era a Ghisalba, a casa della sua compagna Evelin, stavano cenando. Mi ha detto che la mattina dopo sarebbe andato in montagna”. Mimmo Farina sabato 25 febbraio era a Sportorno, al mare, con sua moglie Sara Nozza e il loro nipotino Alessandro, di 14 mesi, figlio della secondogenita Alice. Erano felici di poter fare i nonni a tempo pieno, si stavano godendo il piccolino per due settimane, mai si sarebbero aspettati di ricevere la notizia che il loro Riccardo era morto. È precipitato in un canalone sulla parte settentrionale del monte Grignone, insieme a Christian Cornago, suo caro amico e vicino di casa. “Ci hanno chiamato dalla ditta dicendo che non si era presentato al lavoro. Così ho cominciato a chiamarlo sul cellulare: suonava libero ma non rispondeva nessuno – spiega ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 febbraio 2023) Almè. “L’ultima volta che ho sentitoera venerdì sera. Era a Ghisalba, a casa della sua compagna Evelin, stavano cenando. Mi ha detto che la mattina dopo sarebbe andato in montagna”. Mimmo Farina sabato 25 febbraio era a Sportorno, al mare, con sua moglie Sara Nozza e il loro nipotino Alessandro, di 14 mesi,della secondogenita Alice. Erano felici di poter fare i nonni a tempo pieno, si stavano godendo il piccolino per due settimane, mai si sarebbero aspettati di ricevere la notizia che il loroera morto. È precipitato in un canalone sulla parte settentrionale del monte Grignone, insieme a Christian Cornago, suo caro amico e vicino di casa. “Ci hanno chiamato dalla ditta dicendo che non si era presentato al lavoro. Così ho cominciato a chiamarlo sul cellulare: suonava libero ma non rispondeva nessuno – spiega ...

