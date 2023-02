Vai agli ultimi Twett sull'argomento... scuolainforma : #Milleproroghe pubblicato in #GU: tante le novità previste per la #scuola - orizzontescuola : Milleproroghe pubblicato in Gazzetta Ufficiale: dal corso concorso dirigenti scolastici fino allo scorrimento delle… - cinquewit : MILLEPROROGHE PagoPA: le scuole devono utilizzare solo questa piattaforma, altri pagamenti considerati illegittimi… - ESComunicazione : ??Trasmesso il dl #milleproroghe a @Montecitorio ??Assegnato alle commissioni Affari costituzionali e Bilancio per… -

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto(la legge n.14 del 24 febbraio). Ecco tutte le novità previste per il mondo della scuola. TESTO[PDF] Attività assimilabili all'alternanza scuola - lavoro La previsione per le attività assimilabili all'alternanza scuola - lavoro prevista dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. ...La normativa antincendio per le scuole e gli asili nido subirà una ulteriore proroga a causa del Decreto, convertito in legge elunedì in Gazzetta Ufficiale. Edifici scolastici e asili nido avranno altri due anni per adeguarsi alle norme antincendio. Ilsposta il ...

Milleproroghe pubblicato in Gazzetta Ufficiale: dal corso concorso dirigenti scolastici fino allo scorrimento delle graduatorie del concorso straordinario bis. Tutte le novità Orizzonte Scuola

Milleproroghe e Direttori generali Asl e Ospedali. Ennesimo pasticcio Quotidiano Sanità

Decreto Milleproroghe 2023 in G.U.: le novità in materia di appalti Altalex

Normativa antincendio nelle scuole: adeguamento slitta al 2024. Lo prevede il Milleproroghe Orizzonte Scuola

Decreto Milleproroghe convertito in Legge 2023: cosa prevede Ti Consiglio

Nel Milleproroghe il rinvio dal 16 al 31 marzo ma ora si punta ad arrivare a fine aprile. Così anche il 730 precompilato potrebbe slittare ...La Commissione Europea non starà con le mani in mano, dopo che con il decreto Milleproroghe le concessioni balneari in essere in Italia sono state prorogate fino alla fine del 2024. Il minimo che ci s ...