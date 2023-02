Milleproroghe pubblicato in Gazzetta, in vigore da oggi (Di martedì 28 febbraio 2023) È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale ed entra in vigore oggi la legge di conversione del dl Milleproroghe. La firma del Capo dello Stato sulla legge di conversione è stata, come noto, accampagnata da un monito rivolto a presidente del Consiglio e ai presidenti delle Camere sull’utilizzo dei decreti leggi ‘omnibus’ e sulla ennesima proroga delle concessioni demaniali marittime, inserita nel testo da tre emendamenti della maggioranza in Senato, che ci espone al rischio di una procedura d’infrazione europea. Il Governo si è detto già al lavoro per risolvere la questione e intervenire sul tema dei balneari. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 28 febbraio 2023) È stata pubblicata inufficiale ed entra inla legge di conversione del dl. La firma del Capo dello Stato sulla legge di conversione è stata, come noto, accampagnata da un monito rivolto a presidente del Consiglio e ai presidenti delle Camere sull’utilizzo dei decreti leggi ‘omnibus’ e sulla ennesima proroga delle concessioni demaniali marittime, inserita nel testo da tre emendamenti della maggioranza in Senato, che ci espone al rischio di una procedura d’infrazione europea. Il Governo si è detto già al lavoro per risolvere la questione e intervenire sul tema dei balneari. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

