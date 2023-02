Milleproroghe 2023, Legge in Gazzetta: novità e conferme del testo approvato (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Decreto Milleproroghe 2023 è stato approvato dal Parlamento nella serata del 23 febbraio. Dopo la conclusione dell’iter di conversione e la firma del Presidente della Repubblica se pur con qualche riserva su alcuni punti, il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato ufficialmente in vigore.La Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del Decreto Milleproroghe, ha portato diverse novità e conferme: dalla proroga delle ricette elettroniche al mini bonus tv e decoder, dalle novità sul bonus prima casa under 36 all’isopensione.Tra le novità da segnalare c’è inoltre la proroga dello smart working per i lavoratori fragili, che dal 31 marzo passa al 30 giugno. Per ... Leggi su leggioggi (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Decretoè statodal Parlamento nella serata del 23 febbraio. Dopo la conclusione dell’iter di conversione e la firma del Presidente della Repubblica se pur con qualche riserva su alcuni punti, ilè stato pubblicato inUfficiale ed è entrato ufficialmente in vigore.La24 febbraio, n. 14, di conversione del Decreto, ha portato diverse: dalla proroga delle ricette elettroniche al mini bonus tv e decoder, dallesul bonus prima casa under 36 all’isopensione.Tra leda segnalare c’è inoltre la proroga dello smart working per i lavoratori fragili, che dal 31 marzo passa al 30 giugno. Per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Milleproroghe, Mattarella promulga con riserve: “Norme disomogenee in contrasto con la Carta. E sui balneari va con… - fattoquotidiano : Il Quirinale stronca il rinvio delle gare: “È contro il diritto italiano ed Ue”. E chiede correzioni @cdifoggia - scuolainforma : #Milleproroghe pubblicato in #GU: tante le novità previste per la #scuola - infoiteconomia : Bonus decoder a casa 2023, guida e novità dopo il Decreto Milleproroghe - ClaudGiacalone : PROROGA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO STRUTTURE ALBERGHIERE Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 è stata p… -