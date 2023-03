Milleproroghe 2023 | Legge in Gazzetta | novità e conferme del testo approvato

(Di martedì 28 febbraio 2023) Il Decretoè statodal Parlamento nella serata del 23 febbraio. Dopo la conclusione dell’iter di conversione e la firma del Presidente della Repubblica se pur con qualche riserva su alcuni punti, ilè stato pubblicato inUfficiale ed è entrato ufficialmente in vigore.La24 febbraio, n. 14, di conversione del Decreto, ha portato diverse: dalla proroga delle ricette elettroniche al mini bonus tv e decoder, dallesul bonus prima casa under 36 all’isopensione. Tra leda segnalare c’è inoltre la proroga dello smart working ...

49 del 27 febbraio ed è entrata in vigore il 28 febbraio la legge 24 febbraio, n. 14 " di ... una dei primi firmatari, in sede di conversione del decretoè stato approvato un ...... il bonus spetta anche per gli investimenti effettuati fino al 30 novembre; prima dell'intervento del DL, il termine scadeva al 30 giugno. Nei fatti, si tratta di una proroga ...Oggi, grazie al grande lavoro fatto dal Parlamento per l'approvazione del decreto, c'è una norma chiara per permettere l'attivazione di un percorso di stabilizzazione per tutti coloro ...

Convertito in Legge il Decreto Milleproroghe: le disposizioni in ... Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Con il decreto Milleproroghe, convertito in legge la scorsa settimana, il governo Meloni ha fatto slittare la scadenza per lo stralcio delle cartelle ...Aprire gli stabilimenti e continuare ad investire o aspettare la decisione di Bruxelles sull'anno di proroga accordato dal governo italiano nel milleproroghe La direttiva Bolkestein, che ...