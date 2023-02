Milano: neonata rimane chiusa in auto insieme al cagnolino, intervengono vigili del fuoco (Di martedì 28 febbraio 2023) Milano, 28 feb. (Adnkronos) - Una bimba di tre mesi è accidentalmente rimasta chiusa in auto insieme al suo cagnolino. E' accaduto nel pomeriggio di oggi a Corbetta, nel milanese. L'allarme è scattato alle 13; sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno lavorato con grande cura per poter aprire la portiera della vettura senza che la piccola si facesse del male; dopodiché l'hanno estratta dall'auto e l'hanno consegnata alla mamma, sana e salva. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023), 28 feb. (Adnkronos) - Una bimba di tre mesi è accidentalmente rimastainal suo. E' accaduto nel pomeriggio di oggi a Corbetta, nel milanese. L'allarme è scattato alle 13; sul posto sono accorsi idelche hanno lavorato con grande cura per poter aprire la portiera della vettura senza che la piccola si facesse del male; dopodiché l'hanno estratta dall'e l'hanno consegnata alla mamma, sana e salva.

