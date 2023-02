Milano Fashion Week | non solo sfilate | da Fratelli Rossetti a Furla | Eleventy e Rodo | ecco cosa abbiamo visto e cosa ci è piaciuto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 febbraio 2023) Lesono senza dubbio l’apice di ogni, il momento clou atteso con fermento e bramosia da stilisti, addetti ai lavori e anche vip pronti a scendere in passerella. Ma quello che forse non tutti sanno è che queste non sono l’unica formula utilizzata dai brand per presentare le proprie collezioni. Durante le settimane della Moda c’è infatti un calendario parallelo fatto di presentazioni, dove buyer e giornalisti possono vedere da vicino e toccare con mano i capi e gli accessori. Guai a pensare che siano appuntamenti di “serie B” rispetto ai défilé: tutt’altro, spesso è in queste occasioni che si ha l’opportunità di conoscere personalmente designer e imprenditori che portano alta la bandiera del Made in Italy nel mondo. Prendiamo Brunello Cucinelli: la sua casa di moda è un baluardo del lusso stimato e apprezzato a ...