Milano, blitz degli ambientalisti contro i Suv: sgonfiano le ruote di notte (Di martedì 28 febbraio 2023) Nuove frontiere della protesta ambientalista: i tyre extinguishers, in italiano "sgonfiatori di pneumatici" tornano in azione in Italia per dichiarare guerra ai Suv. "Questi veicoli – si legge sul loro sito – sono un disastro per la nostra salute, la nostra sicurezza pubblica e il nostro clima. Auto sempre più grandi stanno dominando le nostre città. E tutto questo solo per permettere a pochi privilegiati di ostentare la loro ricchezza". Agiscono di notte, sgonfiando le gomme delle auto di grossa cilindrata, per arrecare un danno ai proprietari e denunciare i danni fatti da questi veicoli all'ambiente. Nella giornata di ieri, 27 febbraio, il collettivo ha celebrato un anno di vita con un'azione congiunta in Europa. A Milano sono stati "neutralizzati" 30 Suv, ma al capoluogo lombardo si aggiungono le operazioni compiute a Bristol (80), Londra (58), ...

