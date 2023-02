Vai agli ultimi Twett sull'argomento... g_bonincontro : RT @MediasetTgcom24: Milano, accoltella la convivente alla gola e al torace in strada: è gravissima #28febbraio - MediasetTgcom24 : Milano, accoltella la convivente alla gola e al torace in strada: è gravissima #28febbraio - Dimsuonosoft : Cinisello Balsamo, accoltella la compagna nel parcheggio di un centro commerciale - Giorno_Milano : Cinisello Balsamo, accoltella la compagna nel parcheggio di un centro commerciale - SilviaZurich : @LaStampa Ah si… e allora quando qualcuno accoltella un uomo alla Stazione di Milano e nessuno va a proteggerlo e’… -

Da quanto si apprende il movente del gesto sarebbe da ricercare nelle difficolta' economiche della coppia. TI POTREBBE INTERESSARELa violenza, stavolta, si è consumata all'interno di una scuola, l'Engim Veneto Turazza di via Da: lo stesso istituto in cui a ottobre del 2022 un 17enne aveva spruzzato spray al peperoncino ...Mistero anel primo pomeriggio di sabato 18 febbraio. Una donna, della quale non sono state rese note ... C'è un fermo Lite choc a cena, 14enneil nuovo fidanzato della madre e lo ...

Milano, accoltella convivente alla gola: gravissima TGCOM

I carabinieri di Sesto San Giovanni hanno bloccato un uomo che aveva appena accoltellato alla gola, al torace e alle gambe, in un parcheggio di Cinisello Balsamo, la convivente. Secondo una prima ...Tentato femminicidio nel parcheggio di un centro commerciale martedì mattina a Cinisello Balsamo. La vittima è una donna di 56 anni, ferita con una coltellata alla gola dal compagno ...