Milan, rivelazione Thiaw: è il segreto dell’imbattibilità rossonera (Di martedì 28 febbraio 2023) Malick Thiaw è la rivelazione del Milan dell'ultimo mese. Da quando è entrato in pianta stabile tra i titolari il Diavolo ha smesso di subire Leggi su pianetamilan (Di martedì 28 febbraio 2023) Malickè ladeldell'ultimo mese. Da quando è entrato in pianta stabile tra i titolari il Diavolo ha smesso di subire

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : .@acmilan, rivelazione Thiaw: è il segreto dell’imbattibilità rossonera #SempreMilan #ACMilan #Milan #Thiaw - CalcioWeb : Il VIDEO segreto di #Mbappe: la rivelazione di mercato del francese sul #Milan - edoacm_ : RT @GoalItalia: Mbappé risponde ad un tifoso durante la cerimonia del 'FIFA The Best': 'In Serie A verrei solo per il Milan' ???? ?? ?? https… - Adim29254485 : RT @GoalItalia: Mbappé risponde ad un tifoso durante la cerimonia del 'FIFA The Best': 'In Serie A verrei solo per il Milan' ???? ?? ?? https… - GoalItalia : Mbappé risponde ad un tifoso durante la cerimonia del 'FIFA The Best': 'In Serie A verrei solo per il Milan' ???? ??… -