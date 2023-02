Milan, Rebic titolare contro la Fiorentina (Di martedì 28 febbraio 2023) Non ci sono dubbi, sarà Ante Rebic a prendere il posto dello squalificato Leao contro la Fiorentina. Il Milan spera di ritrovare la migliore... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 febbraio 2023) Non ci sono dubbi, sarà Antea prendere il posto dello squalificato Leaola. Ilspera di ritrovare la migliore...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ggmar00 : RT @Zoroback_023: Avvisiamo il signorino Kylian che se dovesse venire al Milan per lui non sarà comunque facile strappare la titolarità a d… - NuncEstLugendum : RT @Zoroback_023: Avvisiamo il signorino Kylian che se dovesse venire al Milan per lui non sarà comunque facile strappare la titolarità a d… - cielorossonero : RT @Milannews24_com: Le ultime su #Rebic - Crazyman693 : RT @Zoroback_023: Avvisiamo il signorino Kylian che se dovesse venire al Milan per lui non sarà comunque facile strappare la titolarità a d… - OliGiroud9fan : RT @Zoroback_023: Avvisiamo il signorino Kylian che se dovesse venire al Milan per lui non sarà comunque facile strappare la titolarità a d… -

Milan, il Fenerbahce vuole Rebic subito ...presentato un'offerta per prendere subito Rebic. I gialloblù di Istanbul avrebbe offerto un prestito con diritto di riscatto, una formula che difficilmente verrà accettata dal giocatore e dal Milan. Krunic e Leao squalificati, Pioli pensa alle alternative: da Bennacer a Rebic, tutte le opzioni ... la più logica è quella che porta a Rebic, che avrebbe consegne pressoché simili al portoghese e un'... Infine, terza ipotesi: l'impiego di De Ketelaere, per quello che diventerebbe un Milan col doppio ... Fenerbahce, per l'attacco si guarda in casa Milan Commenta per primo Il Fenerbahce bussa alla porta del Milan per Ante Rebic . Secondo quanto riporta il portale turco Sporx , il club di Istanbul ha proposto una formula di prestito con diritto di riscatto che sarebbe valutata proprio in queste ore. ...presentato un'offerta per prendere subito. I gialloblù di Istanbul avrebbe offerto un prestito con diritto di riscatto, una formula che difficilmente verrà accettata dal giocatore e dal... la più logica è quella che porta a, che avrebbe consegne pressoché simili al portoghese e un'... Infine, terza ipotesi: l'impiego di De Ketelaere, per quello che diventerebbe uncol doppio ...Commenta per primo Il Fenerbahce bussa alla porta delper Ante. Secondo quanto riporta il portale turco Sporx , il club di Istanbul ha proposto una formula di prestito con diritto di riscatto che sarebbe valutata proprio in queste ore. Mercato Milan, Rebic può partire: offerta del Fenerbahce Footballnews24.it MILAN, Contro i viola turnover in vista del Tottenham Il Milan è atteso sabato dalla sempre insidiosa trasferta sul campo della Fiorentina, mentre il mercoledì successivo sarà impegnato nel ritorno degli ottavi di Champions League ... Pioli cambia: la probabile formazione per Fiorentina-Milan Pioli in vista di Fiorentina-Milan cambierà qualcosa nella formazione titolare: alcune scelte sono obbligate, altre no. Contro l’Atalanta il Milan ha conquistato la quarta vittoria consecutiva ed è ... Il Milan è atteso sabato dalla sempre insidiosa trasferta sul campo della Fiorentina, mentre il mercoledì successivo sarà impegnato nel ritorno degli ottavi di Champions League ...Pioli in vista di Fiorentina-Milan cambierà qualcosa nella formazione titolare: alcune scelte sono obbligate, altre no. Contro l’Atalanta il Milan ha conquistato la quarta vittoria consecutiva ed è ...