Milan, Pioli pensa al turn over conto la Fiorentina: le scelte (Di martedì 28 febbraio 2023) Stefano Pioli potrebbe optare per il turn over nella prossima gara di Serie A contro la Fiorentina. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan è già concentrato sulla gara di ritorno di Champions League contro il Tottenham. I rossoneri di Stefano Pioli potrebbero infatti optare per del turn over nella prossima gara di Serie A contro la Fiorentina. Charles De Ketelaere potrebbe infatti partire titolare, con anche Kjaer al posto di uno tra Thiaw e Tomori. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Stefanopotrebbe optare per ilnella prossima gara di Serie A contro la. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ilè già concentrato sulla gara di ritorno di Champions League contro il Tottenham. I rossoneri di Stefanopotrebbero infatti optare per delnella prossima gara di Serie A contro la. Charles De Ketelaere potrebbe infatti partire titolare, con anche Kjaer al posto di uno tra Thiaw e Tomori. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Dominio totale del #Milan. Un mese fa #Pioli era in difficoltà, in tanti chiedevano la sua testa. Ma le difficolt… - AntoVitiello : ??#Milan, Panchina d'Oro 2021/22, vince Stefano #Pioli - AntoVitiello : Panchina d'Oro a #Pioli: 'Orgoglioso di quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Momento negativo? Ne siamo usciti p… - VELOSPORT1960 : - KingEric7_ : RT @MilanFo60352769: Il Milan per assicurarsi le prestazioni di Maignan, Kalulu, Tomori, Thiaw e Theo Hernandez ha speso meno di 100 milion… -