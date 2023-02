Milan, Marchegiani: “De Ketelaere è in difficoltà, va protetto” (Di martedì 28 febbraio 2023) Luca Marchegiani ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle difficoltà che sta incontrando Charles De Ketelaere nel Milan Leggi su pianetamilan (Di martedì 28 febbraio 2023) Lucaha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alleche sta incontrando Charles Denel

Marchegiani: 'Non voglio togliere nulla di mitico a Ibra, ma' Commenta per primo Marchegiani fa il punto sul Milan a Sky: 'Il Milan ha dei valori, ha avuto un momento di smarrimento e li ha ritrovati. Non voglio togliere niente di mitico ad Ibrahimovic però secondo me questa è una ... Marchegiani su De Ketelaere: «È un giocatore in difficoltà» Marchegiani su De Ketelaere: «È un giocatore in difficoltà». Le parole dell'ex portiere a Sky Sport Luca Marchegiani ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Charles De Ketelaere.