Milan, Leao: “Serie A troppo semplice per me? Così sembra …” | Video (Di martedì 28 febbraio 2023) Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato brevemente di Serie A, Champions League e di come si è adattato al nostro campionato Leggi su pianetamilan (Di martedì 28 febbraio 2023) Rafael, attaccante del, ha parlato brevemente diA, Champions League e di come si è adattato al nostro campionato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #NuovoStadio, il @acmilan svolta. #Mercato, sogno @KMbappe e rinnovo @RafaeLeao7 - #Stadio #SanSiro #Calciomercato… - zazoomblog : Milan Leao: 'Serie A troppo facile per me? Così sembra. Londra? Non mi piace il tempo lì...' - #Milan #Leao: #'Seri… - logreco_giorgio : @itsnotanangel Al palo di Leao in atalanta milan ha distrutto casa - PianetaMilan : .@acmilan, #Cassano attacca: '@RafaeLeao7 ha fatto la differenza solo per 4 mesi' - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - cmdotcom : #Milan, Leao: 'Serie A troppo facile per me? Così sembra. Londra? Non mi piace il tempo lì...' -