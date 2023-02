Milan, Krunic a riposo contro la Fiorentina: la scelta di Pioli (Di martedì 28 febbraio 2023) Rade Krunic potrebbe tirare il fiato contro la Fiorentina. Per la sua sostituzione Stefano Pioli deve sciogliere il ballottaggio tra Vranckx... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 febbraio 2023) Radepotrebbe tirare il fiatola. Per la sua sostituzione Stefanodeve sciogliere il ballottaggio tra Vranckx...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Milan, Krunic a riposo contro la Fiorentina: la scelta di Pioli: Rade Krunic potrebbe tirare il fiato contro la Fio… - EnzoB_27 : @AmbraciaD @cenciobuga Non ha detto che vuole giocare nel Milan, ha detto che se proprio dovesse venire in Italia l… - Luporn0 : @markorokusaki @itsPercotime @SimoNoveOtto Fidati, come jolly, uno che ti gioca tra mediana e trequarti, è ottimo.… - federoncha7 : In troppi si dimenticano che il Milan Atalanta che ci ha praticamente consegnato lo scudetto è finito sempre 2-0 co… - Jinglejunglebun : @ferrix88 @MSpekled @MatteoTamburin4 Ti faccio l'esempio dell'ultimo derby, squadra che andava di merda e quelli ch… -