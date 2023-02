Milan-Ibrahimovic, ecco come stanno le cose (Di martedì 28 febbraio 2023) Secondo il Corriere dello sport Ibrahimovi? non ha ancora preso una decisione sul suo futuro. Non è da escludere che lo svedese voglia... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 febbraio 2023) Secondo il Corriere dello sport Ibrahimovi? non ha ancora preso una decisione sul suo futuro. Non è da escludere che lo svedese voglia...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Il #Milan domina l'Atalanta e ritorva anche il gioco. Terza vittoria di fila in campionato. Ancora una volta sen… - AntoVitiello : #Ibrahimovic: “Quando sto bene sono il più forte di tutti, e non scherzo. Ho sofferto tanto. E’ un anno e due mesi… - AntoVitiello : Esordio stagionale per #Ibrahimovic, che diventa oggi il giocatore più anziano del #Milan a giocare nella massima s… - EuropaCalcio : #Milan , #Ibrahimovic : “Posso ancora fare la differenza. Se sto così…” #europacalcio - AlemilanistaFR : RT @FratelliRosson: Il padre di #Retegui: 'Si ispira a #Ibrahimovic, Van Basten, Vieri e Batistuta. Interessamento del #Milan? Ci sono var… -