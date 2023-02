Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Le pagelle del Milan Primavera: Zeroli MVP, Chaka Traoré spina, Simic-Coubis muro: Le pagelle di Milan-Lviv, sfida… - MilanNewsit : Le pagelle del Milan Primavera: Zeroli MVP, Chaka Traoré spina, Simic-Coubis muro - TeoVisma : @MarcoNicolosi90 Si, come ha spiegato non bene, ma benissimo Aquilani, tra il campionato primavera e la Serie C, no… -

Solo un pari trae Sampdoria : dopo il gol del vantaggio dei blucerchiati, ci ha pensatoTraore a regalare un punto ai rossoneri, che però restano terzultimi in classifica. La giornata si ...Ildi Ignazio Abate non vince dal 5 novembre (4 - 0 all'Atalanta, tripletta di Marko Lazetic) e in trasferta dal 15 ottobre (1 - 3 a Udine, tripletta diTraore). I rossoneri non hanno mai ...1 Traorè è un talento in fase di decollo . Quello con maggiori prospettive del settore giovanile del, grazie alla guida di Abate, non è più un esterno solo dribbling e fantasia ma anche concretezza in termini di gol e assist. Una crescita esponenziale , tra Youth League e campionato ...

Milan, Chaka Traorè brilla in Youth League. Il rinnovo… Calciomercato.com

Le pagelle di Milan-Lviv, sfida valida per gli ottavi di finale in gara secca di Youth League, terminata 1-0 per i rossoneri con gol di Zeroli: Lapo Nava 6,5 Attento e concentrato. Nel primo ...81' Occasione per il Milan! Cross tagliato dalla sinistra di El Hilali per l'inserimento alla Callejon di Traoré, che, però, non aggancia di un nulla a due passi dalla porta. 76' Respinto il tiro di ...