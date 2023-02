Milan, Cassano contro Leao: «Ha fatto la differenza per 4 mesi» (Di martedì 28 febbraio 2023) Antonio Cassano contro Rafael Leao e il rinnovo con il Milan: «Non arriva a 30 gol in tre anni e chiede 15 milioni» Antonio Cassano, durante una puntata della BoboTV ha parlato in termini negativi di Rafael Leao e delle richieste di rinnovo con il Milan del portoghese. Di seguito le sue parole. «In tre anni e mezzo di Milan non arriva a 30 gol e 10 assist, questo è un dato di fatto. Ha fatto la differenza solo 4 mesi e chiede 15 milioni: a questo punto, io vado a prendere Gapko a 40 milioni. In generale, il Milan è inferiore all’Inter e alla Juve, poi c’è il Napoli che stupisce:, non rimangono tanti posti a disposizione nella corsa Champions». LEGGI ALTRE ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 febbraio 2023) AntonioRafaele il rinnovo con il: «Non arriva a 30 gol in tre anni e chiede 15 milioni» Antonio, durante una puntata della BoboTV ha parlato in termini negativi di Rafaele delle richieste di rinnovo con ildel portoghese. Di seguito le sue parole. «In tre anni e mezzo dinon arriva a 30 gol e 10 assist, questo è un dato di. Halasolo 4e chiede 15 milioni: a questo punto, io vado a prendere Gapko a 40 milioni. In generale, ilè inferiore all’Inter e alla Juve, poi c’è il Napoli che stupisce:, non rimangono tanti posti a disposizione nella corsa Champions». LEGGI ALTRE ...

