Milan, Cassano contro Leao: "Chiede 15 milioni, ma ha fatto poco la differenza" (Di martedì 28 febbraio 2023) Nel corso della consueta live Twitch con la BoboTV, Antonio Cassano ha fortemente criticato Rafael Leao: secondo l'ex attaccante del Real Madrid, le statistiche del portoghese non giustificano affatto le sue pretese in termini contrattuali. "In tre anni e mezzo di Milan non arriva a 30 gol e 10 assist, questo è un dato di fatto. Ha fatto la differenza solo 4 mesi e Chiede 15 milioni: a questo punto, io vado a prendere Gapko a 40 milioni. In generale – ha proseguito Cassano -, il Milan è inferiore all'Inter e alla Juve, poi c'è il Napoli che stupisce:, non rimangono tanti posti a disposizione nella corsa Champions". SportFace.

