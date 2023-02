Migranti: verbali, 'gli scafisti durante la traversata ci tenevano segregati in stiva' (Di martedì 28 febbraio 2023) Crotone, 28 feb. (Adnkronos) - durante la traversata "gli scafisti ci tenevano segregati in stiva". E' un retroscena che emerga dai verbali, visionati dall'Adnkronos, contenenti le dichiarazioni dei superstiti del naufragio di domenica. "I pakistani sulle direttive dei quattro scafisti ci facevano salire soltanto per esigenze fisiologiche o per prendere pochi minuti di aria, prima di farci ritornare nella stiva- racconta - I medesimi soggetti pakistani prima di averci fatto imbarcare, ci hanno sistemati in alcune abitazioni messe a disposizione dei trafficanti a Istanbul topo 'safehouse', dalle quali non potevamo uscire perché strettamente sorvegliati dai medesimi pakistani, che successivamente ci hanno sorvegliato nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Crotone, 28 feb. (Adnkronos) -la"gliciin". E' un retroscena che emerga dai, visionati dall'Adnkronos, contenenti le dichiarazioni dei superstiti del naufragio di domenica. "I pakistani sulle direttive dei quattroci facevano salire soltanto per esigenze fisiologiche o per prendere pochi minuti di aria, prima di farci ritornare nella- racconta - I medesimi soggetti pakistani prima di averci fatto imbarcare, ci hanno sistemati in alcune abitazioni messe a disposizione dei trafficanti a Istanbul topo 'safehouse', dalle quali non potevamo uscire perché strettamente sorvegliati dai medesimi pakistani, che successivamente ci hanno sorvegliato nella ...

