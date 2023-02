Migranti | Sofo FdI- Ecr | ' interrogazione a UE su operato Frontex'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Ho presentato un'urgente al commissario europeo agli affari interni Ylva Johansson e all'alto rappresentante agli affari esteri e alla sicurezza Josep Borrell per chiedere da una parte il rafforzamento dell'attività di pattugliamento di, il cui mandato è da tempo oggetto di un attacco ideologico da parte delle sinistre europee, e dall'altra un'indagine per verificare se vi sia qualcuno che gioca con la vita deipur di mettere sotto pressione l'Italia". Così in una nota l'eurodeputato di Fratelli d'Italia-Ecr Vincenzo, componente della commissione Affari interni del Parlamento Europeo, annunciando un'urgente alla Commissione Ue. "Il naufragio di Steccato di Cutro - rimarca- è una tragedia umana che ...