Migranti | Serie B | incasso di Cosenza-Reggina ai minori superstiti del naufragio

Cosenza, 28 feb. - (Adnkronos) - L'incasso del match di Serie B tra Cosenza e Reggina di questa sera sarà devoluto in favore dei minori superstiti della tragedia di Steccato di Cutro. Lo rende noto il Cosenza con un comunicato sul proprio sito ufficiale.

