Migranti | quando il diritto d’asilo diventa una battaglia per la vita

(Di martedì 28 febbraio 2023) Con negli occhi ancora la tragedia di Cutro e il dramma di decine di persone morte nel tentativo di cercarsi unamigliore un reportage ci porta in un altro inferno. Stiamo parlando di via Cagni, nella periferia di Milano, dove centinaia diogni domenica somo in attesa di varcare il giorno dopo dalle 7 la porta dell’Eldorado. Questo paradiso è la Caserma Annarumma dove al cune sale sono state riadattate per l‘ufficio immigrazione della Questura in cui solo in 120 riescono ad entrare ed avere l’agoniato permesso di soggiorno., una notte a Niguardain via Cagni, fonte milanotoday.itUn reportage del Corriere della Sera ci porta la domenica notte a Via Cagni, a Niguarda, periferia di Milano, dove centinaia disono in attesa di riuscire ad avere l’agognato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : #migranti La partenza intelligente. Quando si parte occorre prendere delle precauzioni, non ci si improvvisa vacanz… - michele_geraci : Il problema #migranti si risolve con sviluppo socioeconomico dell'#Africa Noi avevamo questa opportunità, ma abbia… - Fiordaliso21 : RT @nelloscavo: #migranti La partenza intelligente. Quando si parte occorre prendere delle precauzioni, non ci si improvvisa vacanzieri. Qu… - AndreaLiberati : RT @NFratoianni: Quando il ministro dell’interno parla di ‘vocazione alle partenze’, ‘la disperazione non giustifica viaggi a rischi’ siamo… - FREEvax_NOgp : RT @byoblu: ? La scrittrice @francescatotolo: “Le navi delle ONG aumentano le morti dei migranti in mare, insieme alle loro partenze. I mig… -

Già nel XIX e XX secolo, c'è stato un mutamento alimentare evidente: iitaliani in America,raggiungono un nuovo status sociale mutano il gusto approfittando per la prima volta del ...sono salito senza più riscendere sotto c'erano circa 120 persone tra donne e bambini". A quel punto, gli investigatori gli chiedono cosa hanno fatto gli scafisti. Ecco la risposta: 'Ho visto ...... e dall'altra un'indagine per verificare se vi sia qualcuno che gioca con la vita deipur ... Secondoricostruito, il barcone naufragato sarebbe stato avvistato da un velivolo Frontex a ...

Migranti: quando la morte di centinaia di persone conterà qualcosa Save the Children Italia

Il presidente della Regione sui soccorsi: «carabinieri si sono gettati in acqua alle 4 del mattino e hanno tratto in salvo alcuni migranti». Le parole di Piantedosi dopo le polemiche ...We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. “Sono testimone del fatto ch ...