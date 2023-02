Migranti, Piantedosi: 'Non affidatevi a scafisti senza scrupoli, aumentiamo i corridoi umanitari' (Di martedì 28 febbraio 2023) Il governo Meloni, nella persona del ministro degli Interni Matteo Piantedosi, continua a mostrare la sua faccia peggiore sulla questione Migranti. Dopo la terribile conferenza stampa, in cui il ... Leggi su globalist (Di martedì 28 febbraio 2023) Il governo Meloni, nella persona del ministro degli Interni Matteo, continua a mostrare la sua faccia peggiore sulla questione. Dopo la terribile conferenza stampa, in cui il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : “Non è vero che con quel mare non si potevano salvare i migranti”: il medico ex dirigente della polizia contro la r… - sandrogozi : Se questo è un uomo Se questo è un ministro #Piantedosi #migranti #Crotone @RenewEurope - localteamtv : Naufragio migranti, Piantedosi: 'unica cosa che va detta è che non devono partire' #migranti #naufragio #Piantedosi… - VietatoMorireE : RT @NFratoianni: Quando il ministro dell’interno parla di ‘vocazione alle partenze’, ‘la disperazione non giustifica viaggi a rischi’ siamo… - claudio301065 : RT @tomasomontanari: Oltre alla ferocia e alla disumanità, colpisce la totale incomprensione del mondo e della storia. C'è da sperare che s… -