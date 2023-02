Migranti, Piantedosi: “Governo ha intensificato corridoi legali come mai prima” (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – ”Per occuparci concretamente di quella disperazione così da evitare naufragi come quello di Cutro il Governo sin dal suo insediamento ha intensificato i corridoi migratori legali verso l’Italia con numeri, 617 persone, che mai si erano registrati in un così breve lasso di tempo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi illustrando le linee programmatiche del suo Dicastero al Senato. ”In soli due mesi abbiamo approvato anche il decreto flussi che consentirà l’ingresso regolare in Italia di 83mila persone – ha aggiunto – La prima concreta risposta che il Governo ha voluto dare a chi vuole entrare in Italia per lavorare”. Il titolare del Viminale ha sottolineato: ”E’ evidente che l’imperativo di combattere gli scafisti e ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – ”Per occuparci concretamente di quella disperazione così da evitare naufragiquello di Cutro ilsin dal suo insediamento hamigratoriverso l’Italia con numeri, 617 persone, che mai si erano registrati in un così breve lasso di tempo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteoillustrando le linee programmatiche del suo Dicastero al Senato. ”In soli due mesi abbiamo approvato anche il decreto flussi che consentirà l’ingresso regolare in Italia di 83mila persone – ha aggiunto – Laconcreta risposta che ilha voluto dare a chi vuole entrare in Italia per lavorare”. Il titolare del Viminale ha sottolineato: ”E’ evidente che l’imperativo di combattere gli scafisti e ...

