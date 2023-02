Migranti, naufragio in Calabria: cosa sappiamo della rotta Turchia-Italia (Di martedì 28 febbraio 2023) Le persone che arrivano in Italia attraverso questa rotta sono triplicate nel giro di tre anni. In Calabria, solo nel 2022, ne sono sbarcate 18mila Leggi su wired (Di martedì 28 febbraio 2023) Le persone che arrivano inattraverso questasono triplicate nel giro di tre anni. In, solo nel 2022, ne sono sbarcate 18mila

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Non si vuol capire che c’è solo un modo per evitare le stragi in mare: fermare le partenze. Sinistra e Ong accusano… - caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa… - bartolopietro1 : Sono già 52 i cadaveri recuperati a Steccato di Cutro in Calabria. Un nuovo terribile #naufragio. Quante altre mort… - infoitinterno : Naufragio migranti in Calabria, Rixi: 'Guardia Costiera sempre in prima linea' - infoitinterno : Naufragio migranti, Frontex: 'Motovedette costrette a rientrare in porto per maltempo' -