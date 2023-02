(Di martedì 28 febbraio 2023) Unache "non puòre", dalla quale nasce l'obbligo di impegnarsi "affinché non si ripeta". Così il presidente del Senato, Ignazio La, ha ricordato i...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... APNextGenerati1 : RT @carovana12: Davanti alle coste calabresi affonda un barcone con 250 migranti. 40 cadaveri recuperati ma saranno molti di piú. Meloni e… - rostokkio : Nel frattempo La Russa sta spiegando a #Piantedosi che i migranti mettono a rischio la vita dei figli perché probab… - Toni27767537 : RT @carovana12: Davanti alle coste calabresi affonda un barcone con 250 migranti. 40 cadaveri recuperati ma saranno molti di piú. Meloni e… - emanuelino10 : RT @carovana12: Davanti alle coste calabresi affonda un barcone con 250 migranti. 40 cadaveri recuperati ma saranno molti di piú. Meloni e… - rockmannaro : RT @carovana12: Davanti alle coste calabresi affonda un barcone con 250 migranti. 40 cadaveri recuperati ma saranno molti di piú. Meloni e… -

AGI/Vista - "Come sapete la scorsa domenica un barcone di, partito dalla Turchia, è naufragato davanti alle coste crotonesi. Il bilancio ufficiale ... le parole di Laal Senato che ha poi ...Una tragedia che "non può lasciare indifferente nessuno", dalla quale nasce l'obbligo di impegnarsi "affinché non si ripeta". Così il presidente del Senato, Ignazio La, ha ricordato imorti nel naufragio nello Ionio, prendendo la parola in aula a palazzo Madama. Al termine del suo intervento, l'assemblea dei senatori ha osservato un minuto di silenzio.Abbiamo bisogno di percorsi sicuri e legali pere rifugiati". Guardando poi all'Ucraina, il segretario generale dell'Onu sottolinea che l'aggressioneal Paese "è la più vasta ...

Migranti, La Russa: tragedia che non lascia indifferente nessuno - Il ... Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Milano, 28 feb. (askanews) - Non fa sconti il segretario generale dell'Onu, António Guterres, aprendo a Ginevra la 52esima sessione del Consiglio ...