Migranti | la rotta italiana scelta dalla Turchia è causata dal blocco greco

Laitaliana - La Turchia ritiene che la 'italiana' sia legata ai respingimenti diprovenienti dalla costa turca che la Grecia ha cominciato a mettere in pratica sempre più frequentemente in anni recenti, a partire dal 2019 ......fanno appello alla politica per modifiche legislative sostanziali e in grado di invertire la. ... che mirino ad impedire le partenze deio a pattugliare in ottica repressiva le frontiere ......60morti, tra cui almeno 12 bambini, e i cui cadaveri sono stati recuperati nei pressi di Crotone, in Sud Italia) ha riacceso i riflettori su quella che viene comunemente chiamata la...

La rotta di migranti che porta in Calabria è sempre più frequentata Il Post

I migranti viaggiano schiacciati nella stiva di grandi barche a vela o pescherecci arrugginiti in viaggi della disperazione che possono durare anche una settimana, con poco cibo e poca acqua, dopo ave ...Ascolta l'articolo “Il naufragio di Steccato di Cutro è una tragedia umana che obbliga a indagini approfondite, ma non sull’operato delle autorità di pubblica sicurezza italiane, quanto piuttosto sull ...