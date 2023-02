Migranti, Intelligence: “No indicatori utilizzo irregolari per terrorismo” (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – “In relazione alla complessità del fenomeno migratorio irregolare e all’obiettivo preminente della sicurezza nazionale”, l’attenzione dell’Intelligence italiana “si è soffermata sull’analisi delle principali rotte e direttrici dell’immigrazione irregolare, sull’attivismo di trafficanti e facilitatori – incluso il profilo del falso documentale – che, individualmente o in forma associativa, alimentano i trasferimenti irregolari verso l’Italia e l’Europa. Analoga attenzione è stata rivolta a eventuali infiltrazioni di estremisti nei flussi migratori, sebbene non siano emersi indicatori di un utilizzo strutturato dei canali dell’immigrazione irregolare per finalità di terrorismo”. E’ quanto sottolinea l’Intelligence italiana nella Relazione annuale sulla politica ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – “In relazione alla complessità del fenomeno migratorio irregolare e all’obiettivo preminente della sicurezza nazionale”, l’attenzione dell’italiana “si è soffermata sull’analisi delle principali rotte e direttrici dell’immigrazione irregolare, sull’attivismo di trafficanti e facilitatori – incluso il profilo del falso documentale – che, individualmente o in forma associativa, alimentano i trasferimentiverso l’Italia e l’Europa. Analoga attenzione è stata rivolta a eventuali infiltrazioni di estremisti nei flussi migratori, sebbene non siano emersidi unstrutturato dei canali dell’immigrazione irregolare per finalità di”. E’ quanto sottolinea l’italiana nella Relazione annuale sulla politica ...

