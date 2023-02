Migranti, il Governo è pronto ad accoglierne mezzo milione legali (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Governo sta approntando un piano per i Migranti che prevede una quota massima di accoglienza. Ad annunciarlo, durante un punto stampa a Bruxelles, è stato il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida: “Noi quest’anno lavoreremo per fa entrare quasi 500.000 immigrati legali”. L’annuncio di Lollobrigida a Bruxelles: “Noi quest’anno lavoreremo per fa entrare quasi 500.000 Migranti legali” “Questo – ha aggiunto Lollobrigida – può essere organizzato anche attraverso accordi multilaterali e bilaterali per sostenere l’immigrazione legale. Lavorare sui flussi è la strada giusta, noi abbiamo un piano flussi disatteso da anni che può essere un occasione per quelli che vogliono venire in Italia legalmente e in sicurezza”. “Più partenze corrispondono a più morti, questo è il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 febbraio 2023) Ilsta approntando un piano per iche prevede una quota massima di accoglienza. Ad annunciarlo, durante un punto stampa a Bruxelles, è stato il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida: “Noi quest’anno lavoreremo per fa entrare quasi 500.000 immigrati”. L’annuncio di Lollobrigida a Bruxelles: “Noi quest’anno lavoreremo per fa entrare quasi 500.000” “Questo – ha aggiunto Lollobrigida – può essere organizzato anche attraverso accordi multilaterali e bilaterali per sostenere l’immigrazione legale. Lavorare sui flussi è la strada giusta, noi abbiamo un piano flussi disatteso da anni che può essere un occasione per quelli che vogliono venire in Italia legalmente e in sicurezza”. “Più partenze corrispondono a più morti, questo è il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Non si vuol capire che c’è solo un modo per evitare le stragi in mare: fermare le partenze. Sinistra e Ong accusano… - lmisculin : Per questo governo «impedire le partenze», e lo hanno dimostrato con parole e fatti, significa «pagare le milizie l… - LaStampa : Migranti: durante il governo Meloni gli sbarchi sono triplicati - fcolarieti : L'Italia punta ad accogliere mezzo milione di migranti legali. Per l'intelligence la presenza in mare delle Ong aum… - Ndiagagalsen : RT @fiomnet: ???? UNIAMO LA REPUBBLICA CON IL #LAVORO Il Governo attacca gli ultimi e mette in contrapposizione Nord contro il Sud, migranti… -