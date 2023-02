Migranti | il documento degli 007 italiani | «Navi ong | un vantaggio per i trafficanti»

(Di martedì 28 febbraio 2023) È destinato a riaccendere le polemiche sulla gestionearrivi dida parte del governo – dopo quelle suscitate dalle parole del ministro Piantedosi sul naufragio di Cutro – il passaggio contenuto nella Relazione annuale 2022 dei Servizi segretidedicato ai salvataggi in mare delle ong, affrontato anche in conferenza stampa dal sottosegretario con delega all’intelligence, Alfredo Mantovano. Le attività di soccorso in mare nell’area Sar libica, si legge nel, sono «in aumento». Queste attività «vengono spesso pubblicizzate sui social network dai facilitatori dell’immigrazione irregolare quale garanzia di maggiore sicurezza del viaggio verso l’Europa». Leumanitarie, in questo contesto, rappresentano «unlogistico per le organizzazioni ...

Naufragio dei migranti a Cutro è strage di Stato. Come se aver scritto nel documento finale di un consiglio europeo che "l'immigrazione è un problema" fosse un vantaggio logistico per le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico dei migranti. Anche presentando il rapporto, il sottosegretario Mantovano ha stressato il concetto: "È un dato di fatto". Com'era prevedibile, il documento si apre con la guerra in Ucraina ("In pochi mesi abbiamo assistito a cambiamenti epocali") e affronta l'impatto degli ampi flussi di migranti e richiedenti asilo sui Paesi europei, le ricadute socio-economiche.

