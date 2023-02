Migranti | flash - mob dei Verdi | il governo ha le mani insanguinate

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereroma : Migranti, il flash mob dei Verdi: 'Governo ha le mani sporche di sangue' - politicaitaoff : ?Migranti, flash mob #EuropaVerde davanti Palazzo Chigi: 'Governo ha mani sporche di sangue, Meloni faccia verifich… - AgenziaVISTA : Naufragio Cutro, flash mob con le mani insanguinate dei Verdi. Bonelli: Morti pesano su istituzioni #Cutro… - RICORDIdiROMA : versi tratti da; GLI EMIGRANTI (1882) Edmondo De Amicis #ricordidiroma #Lazio #Roma #Latium #Italia #flash… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Migranti, Piantedosi “La disperazione non giustifica viaggi rischiosi” -… -

- mob a Roma, davanti alla Galleria Sordi: con le mani rosse per ricordare al governo imorti nel naufragio a Crotone. Alla manifestazione, organizzata da ragazzi dei Giovani Europeisti ...Cliccando sul tasto "Abbonati" potrai sottoscrivere un abbonamento a L'Arena e navigare sul sito senza accettare i cookie di profilazione. Se sei già abbonato ad una delle nostre formule di ...🔊 Ascolta l'articolo Medici Senza Frontiere ha reso noto che le autorità italiane hanno emesso un fermo amministrativo di 20 giorni e una multa da 10mila euro nei confronti della Geo Barents, ...

Migranti, flash-mob dei Verdi: "Il governo ha le mani sporche di sangue" - Italia Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Flash mob dei deputati e di alcuni militanti dei Verdi davanti a Palazzo Chigi, per criticare il governo sul ritardo dei soccorsi al barcone di migranti naufragati davanti alle coste calabresi di Cutr ...