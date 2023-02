Migranti Crotone, Piantedosi: “Ho detto ‘fermatevi, verremo a prendervi'” (Di martedì 28 febbraio 2023) “Credo di dover essere giudicato per quello che farò e noi dobbiamo fare in modo che le terre siano sempre più sicure del mare”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che oggi ha illustrato in Senato linee programmatiche del suo Dicastero, rispondendo al Senato sulla tragedia di Cutro, in cui hanno perso la vita decine di Migranti. ”Io ho detto, però evidentemente non è stata un’affermazione che è piaciuta molto quel giorno, ‘fermatevi, verremo noi a prendervi’ – ha aggiunto -. Questo è il senso dei corridoi umanitari”. Torna a parlare della strage dei Migranti a Cutro: “È una tragedia che ci addolora profondamente e interpella le nostre coscienze ad agire per fermare traversate così pericolose e trovare risposte concrete alla ... Leggi su tpi (Di martedì 28 febbraio 2023) “Credo di dover essere giudicato per quello che farò e noi dobbiamo fare in modo che le terre siano sempre più sicure del mare”. Lo hail ministro dell’Interno Matteo, che oggi ha illustrato in Senato linee programmatiche del suo Dicastero, rispondendo al Senato sulla tragedia di Cutro, in cui hanno perso la vita decine di. ”Io ho, però evidentemente non è stata un’affermazione che è piaciuta molto quel giorno,noi a’ – ha aggiunto -. Questo è il senso dei corridoi umanitari”. Torna a parlare della strage deia Cutro: “È una tragedia che ci addolora profondamente e interpella le nostre coscienze ad agire per fermare traversate così pericolose e trovare risposte concrete alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PieroPelu : Contro la barbarie, contro l’indifferenza. #Crotone #migranti #stragemigranti #naufragioCrotone #portiaperti #occhi - LaVeritaWeb : Non si vuol capire che c’è solo un modo per evitare le stragi in mare: fermare le partenze. Sinistra e Ong accusano… - antoniospadaro : Oggi più che mai. All’ingresso del Palazzo Apostolico in #Vaticano. #Migranti #Crotone. - TheTASCAtt : RT @Misurelli77: 'La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo le vita dei propri figli' L'ha de… - Libertysunflow : RT @maurobiani: #persone #profughi #migranti #naufraghi #SteccatoDiCutro #Crotone #Italia #Europa #strage Se state attenti li sentite. Ogg… -