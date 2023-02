Migranti annegati a Crotone, perché non sono stati salvati? Segui la diretta con Peter Gomez (Di martedì 28 febbraio 2023) Mentre salgono le vittime del naufragio avvenuto a Cutro, in provincia di Crotone, si infiamma la polemica sui soccorsi ai Migranti e sulle parole del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. perché non sono stati salvati? Ne parla in diretta, a partire dalle 16, Peter Gomez. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Mentre salgono le vittime del naufragio avvenuto a Cutro, in provincia di, si infiamma la polemica sui soccorsi aie sulle parole del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.non? Ne parla in, a partire dalle 16,. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Naufraghi_e : Un soldo bucato - zona_bianca : La testimonianza di un pescatore di Cutro, in provincia di Crotone, che è stato tra i primi ad arrivare sul luogo d… - SONZOGNIFerdin1 : @PBerizzi Cordoglio per i poveri diavoli annegati. Ma smettetela di strumentalizzare per i vostri obiettivi politic… - SMontegranaro : RT @lupovittorio42: #ottoemezzo Bocchino riesce ad essere un imbecille anche quando parla di migranti annegati.. - galatinicola : RT @il_buongiorno: Un soldo bucato -