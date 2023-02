Michelle Hunziker, "ti dichiaro in arresto": colpo di scena in casa | Guarda (Di martedì 28 febbraio 2023) "Ti dichiaro in arresto". Il momento magico di Michelle Hunziker, dal punto di vista professionale e privato, viene turbato da un fattaccio avvenuto tra le quattro mura della sua casa milanese. A finire in manette, Guarda un po', è Lilly, ultima arrivata in famiglia. Si scherza, ovviamente, perché stiamo parlando della cagnolina protagonista, ancora una volta, delle storie Instagram della showgirl svizzera. Nelle ultime settimane la Hunziker è stata travolta dal successo di Michelle Impossible & Friends e dal conto alla rovescia per la nascita del suo primo nipotino, con la figlia Aurora Ramazzotti ormai agli sgoccioli della gravidanza. In mezzo, le voci scatenate sul suo riavvicinamento con l'ex marito Eros Ramazzotti, al suo fianco sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) "Tiin". Il momento magico di, dal punto di vista professionale e privato, viene turbato da un fattaccio avvenuto tra le quattro mura della suamilanese. A finire in manette,un po', è Lilly, ultima arrivata in famiglia. Si scherza, ovviamente, perché stiamo parlando della cagnolina protagonista, ancora una volta, delle storie Instagram della showgirl svizzera. Nelle ultime settimane laè stata travolta dal successo diImpossible & Friends e dal conto alla rovescia per la nascita del suo primo nipotino, con la figlia Aurora Ramazzotti ormai agli sgoccioli della gravidanza. In mezzo, le voci scatenate sul suo riavvicinamento con l'ex marito Eros Ramazzotti, al suo fianco sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SpettacoloNews1 : 'Michelle Impossible and Friends': gli ospiti della seconda puntata - - infoitcultura : Maurizio Costanzo, da Belen Rodriguez a Michelle Hunziker i vip che non si sono presentati ai funerali - dignitosamente : Michelle Hunziker che per sponsorizzare i suoi cosmetici naturali dice che i cosmetici emtreno in circolo - tecnicolorRose : @Moonlightshad1 @Zerovirgola2 @fiori1957 Io trovo orrendo giudicare le persone x conoscenza e vicinanza. Io giudico… - infoitcultura : Aurora Ramazzotti, la sorpresa di nonna Michelle Hunziker a pochi giorni dal parto -