Michael B. Jordan e lo spot di Calvin Klein che fa girare la testa alle fan (Di martedì 28 febbraio 2023) Il nuovo e inaspettato spot di Michael B. Jordan con Calvin Klein, ha fatto girare la testa a tantissime persone. La nuova campagna pubblicitaria realizzata da Michael B. Jordan, per la biancheria intima di Calvin Klein, ha letteralmente "sciolto" il web. Le fotografie condivise dall'account Instagram del noto brand sono state prese d'assalto dai fan che, comprensibilmente, non riescono a distogliere lo sguardo. In questi giorni l'account Instagram di Calvin Klein ha presentato la nuova campagna pubblicitaria con Michael B. Jordan, mostrando l'attore (alla ribalta in questo periodo per il nuovo sequel di Creed) mentre indossa solo il ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 febbraio 2023) Il nuovo e inaspettatodiB.con, ha fattolaa tantissime persone. La nuova campagna pubblicitaria realizzata daB., per la biancheria intima di, ha letteralmente "sciolto" il web. Le fotografie condivise dall'account Instagram del noto brand sono state prese d'assalto dai fan che, comprensibilmente, non riescono a distogliere lo sguardo. In questi giorni l'account Instagram diha presentato la nuova campagna pubblicitaria conB., mostrando l'attore (alla ribalta in questo periodo per il nuovo sequel di Creed) mentre indossa solo il ...

