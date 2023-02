Mi ha toccato le t***te Poi non so | raptus e rissa | imbarazzo a Mediaset

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 febbraio 2023) Chi di tetta ferisce, di tetta perisce. Anche se finta. Così, la coppia più chiacchierata d'Italia dopo i Ferragnez, cioè quella nata sotto i riflettori della casa del GfVip e composta da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria scoppia. I fatti risalgono all'ormai famoso “van gate”, cioè a un chiacchiericcio fatto da alcuni componenti della casa che credevano di poter agire indisturbati dopo aver staccato alcuni microfoni in una zona che credevano sicura. E non lo era. Durante quella sera di complicità tra Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, Donnamaria e Nicole Murgia sono stati fatti dei commenti poco carini nei confronti di altri concorrenti del reality, ma non solo. C'è stata anche una mano galeotta, quella di Donnamaria che ha testato la “consistenza” della protesi al seno della Murgia. Incalzato dal conduttore del programma, Alfonso Signorini, Donnamaria non ha ...