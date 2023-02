“Mi dispiace, ma devi uscire”. GF Vip 7, Alfonso Signorini lo annuncia a fine serata: fan sconvolti (Di martedì 28 febbraio 2023) Chi è uscito al GF Vip, nella puntata del 27 febbraio 2023? Dobbiamo ammetterlo, è stata senza dubbio una delle puntate più intense della stagione. È successo davvero di tutto. In nomination c’erano Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Nicole Murgia e Oriana Marzoli. Chiaramente si è parlato molto del van-gate e sembra che qualcosa sia finalmente emerso. Si parla di una palpatina di Edoardo verso il seno rifatto della Murgia. Proprio il ragazzo al termine della puntata ha confessato: “Ma secondo loro c’ho provato con la Murgia mentre stavo qua dentro con Antonella? Ovviamente è colpa mia perché mi sono messo in questa situazione e mi dispiace per voi perché vi ho tirato dentro. Questa per me è stata una puntata orrenda, sono stato massacrato. Ho stravolto un percorso di cinque mesi in due ore”. Leggi anche: “Ho visto tutto!”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 febbraio 2023) Chi è uscito al GF Vip, nella puntata del 27 febbraio 2023? Dobbiamo ammetterlo, è stata senza dubbio una delle puntate più intense della stagione. È successo davvero di tutto. In nomination c’erano Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Nicole Murgia e Oriana Marzoli. Chiaramente si è parlato molto del van-gate e sembra che qualcosa sia finalmente emerso. Si parla di una palpatina di Edoardo verso il seno rifatto della Murgia. Proprio il ragazzo al termine della puntata ha confessato: “Ma secondo loro c’ho provato con la Murgia mentre stavo qua dentro con Antonella? Ovviamente è colpa mia perché mi sono messo in questa situazione e miper voi perché vi ho tirato dentro. Questa per me è stata una puntata orrenda, sono stato massacrato. Ho stravolto un percorso di cinque mesi in due ore”. Leggi anche: “Ho visto tutto!”. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BellaCiao___20 : Ma lo sentite il lavaggio di Tafalso? lui dice che gli dispiace per Antonella e sto sporco dice che ad Antonella n… - pienasatura : @tnomeutente amore mi dispiace ma è la verità devi accettarlo! - GioeleAndry : RT @gvccixlou: giulia mi dispiace per te che devi subire le urla di quelle ragazzine #GFVIP #incorvassi #oriele - fuoridelia : RT @gvccixlou: giulia mi dispiace per te che devi subire le urla di quelle ragazzine #GFVIP #incorvassi #oriele - gvccixlou : giulia mi dispiace per te che devi subire le urla di quelle ragazzine #GFVIP #incorvassi #oriele -