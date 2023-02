“Mi aiutò quando ero malato di tumore”: l’omaggio di un 61enne ai funerali di Maurizio Costanzo (Di martedì 28 febbraio 2023) Tra le tante persone accorse ai funerali di Maurizio Costanzo c’è un uomo che più di molti altri fa fatica a trattenere la commozione: Antonio Buoninconti, 61enne di origini napoletane, è venuto ad omaggiare l’uomo al quale “deve la vita”. “Era il 1984 quando ero tra il pubblico del Maurizio Costanzo Show – ricorda – e mi alzai in piedi in piena trasmissione. Gli raccontai la mia storia. Avevo bisogno di un intervento al cervello per un tumore ma non avevo i soldi e lui mi ascoltò”. A fine trasmissione il conduttore lo prese in disparte premettendo che non avrebbe voluto si pubblicizzasse quanto stava per fare. “Mi mise in contatto con un chirurgo che si mise a disposizione, anche lui era nel pubblico come me quella sera”, si commuove Buoninconti, che ... Leggi su tpi (Di martedì 28 febbraio 2023) Tra le tante persone accorse aidic’è un uomo che più di molti altri fa fatica a trattenere la commozione: Antonio Buoninconti,di origini napoletane, è venuto ad omaggiare l’uomo al quale “deve la vita”. “Era il 1984ero tra il pubblico delShow – ricorda – e mi alzai in piedi in piena trasmissione. Gli raccontai la mia storia. Avevo bisogno di un intervento al cervello per unma non avevo i soldi e lui mi ascoltò”. A fine trasmissione il conduttore lo prese in disparte premettendo che non avrebbe voluto si pubblicizzasse quanto stava per fare. “Mi mise in contatto con un chirurgo che si mise a disposizione, anche lui era nel pubblico come me quella sera”, si commuove Buoninconti, che ...

