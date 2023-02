“Mettila nel c…” GF Vip 7 | peggio di un’osteria | rissa choc tra Daniele e Donnamaria

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 28 febbraio 2023) GF Vip 7, scontro furioso traDal Moro e Edoardotanto che poco c’è mancato che dalle parole si passasse ai fatti. È successo prima della puntata che ha visto, tra le altre cose, Edoardo sul banco degli imputati per il caso van. Ad Alfonso Signorini ha raccontato di aver toccato il seno di Nicole come, per altro, raccontato dalla stessa Murgia che ha spiegato: “Parlavamo di chirurgia plastica. Edoardo ha fatto una battuta sul fatto che non avesse mai visto tanti seni rifatti tutti insieme e mi ha detto che il mio seno era duro quindi l’ha toccato con un dito e poi ha capito che erano morbide”. Edoardo ha dato la stessa versione: “Se l’avesse fatto lei io sarei impazzito, ma è stata una cavolata. Avevo fatto una battuta sulle tette rifatte e ho l’ho toccata con un dito. Resta un gesto non malizioso”. A sorpresa, poi Edoardo ha ...