Metro | un guasto al giorno Aumenta solo il biglietto

(Di martedì 28 febbraio 2023) Forza Italia: "Il servizio è sempre più scadente". Sindacati: "Salari bassi, molti operai vanno via"

Milano,e caos nella: linea verde paralizzata. Un passeggero colpito da malore Secondo quanto si apprende, la procura non avrebbe emesso alcun provvedimento di fermo nei confronti del ...Milano,e caos nella'I treni sono molto rallentati e alcuni potrebbero fermarsi nelle stazioni diverso tempo', ha fatto sapere Atm in un tweet. Ma come racconta il Corriere della Sera , ...Unha fermato la circolazione dellaM2 di Milano, la linea 'verde', nella mattinata di lunedì 27 febbraio. L'avaria si è manifestata intorno alle 8.30 ed è stata localizzata tra le stazioni ...

Guasto in metro: paralizzata la linea verde MilanoToday.it

«Lunedì mattina caldo per i milanesi e i pendolari che utilizzano i mezzi pubblici: la linea M2 è stata bloccata da Famagosta per l'ennesimo guasto tecnico. Guasto che si aggiunge a quello di domenica ...Caos nella metropolitana di Milano questa mattina, con la linea verde M2 letteralmente paralizzata per oltre mezz'ora. Un guasto ha bloccato le corse ...