Meteo Roma del 28-02-2023 ore 19:15 (Di martedì 28 febbraio 2023) Meteo venerdì trovati all'ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord molto al mattino sulle regioni del nord ma con precipitazioni sparse solo sul Emilia Romagna con neve fino a 200 m peggioramenti in estensione a tutti i settori tra pomeriggio e sera con precipitazioni diffuse nevose fino a 204 metri sull'Appennino oltre 500 700 metri sulle Alpi al centro tempo instabile sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni dove avremo cieli nuvolosi associati a pioggia acquazzoni sparsi anche a carattere di temporale sulle Marche neve oltre i 700200 metri fenomeni in esaurimento tra la sera e la notte assurdo nuvolosità irregolare al mattino con piogge sparse sul Puglia campagna in Sardegna tra pomeriggio e sera tempo verrò più asciutto sui settori peninsulari Sicilia pioggia sta sei ancora sulla Sardegna temperature minime rialzo al ...

