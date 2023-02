Meteo: marzo 2023 arriva con neve su Mugello, Appennino, Amiata. E continua il vento (Di martedì 28 febbraio 2023) Permane il codice giallo per vento forte su quasi tutta la Toscana, che si estende fino alle ore 12 di mercoledì 1 marzo, ma la novità, per l’intera giornata di domani, è la neve. Dalle dalle prime ore di mercoledì nevicate più frequenti e insistenti sono previste sui versanti emiliano-romagnoli dell'Appennino, ma saranno interessati anche l’Alto Mugello, localmente anche a quote collinari, e parte dell'Appennino pistoiese L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 28 febbraio 2023) Permane il codice giallo perforte su quasi tutta la Toscana, che si estende fino alle ore 12 di mercoledì 1, ma la novità, per l’intera giornata di domani, è la. Dalle dalle prime ore di mercoledì nevicate più frequenti e insistenti sono previste sui versanti emiliano-romagnoli dell', ma saranno interessati anche l’Alto, localmente anche a quote collinari, e parte dell'pistoiese L'articolo proviene da Firenze Post.

